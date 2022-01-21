Son dakika | Kar yağışı hava trafiğini de vurdu: THY'den açıklama
Son dakika | Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini açıkladı. Sabiha Gökçen'den de 28 şehre seferler iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadn yaptığı açıklamada İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini söyledi.
Üstün, "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz" dedi.
Sabiha Gökçen'den 28 şehre seferler iptal edildi. Ayrıca Sabiha Gökçen'e varışlı 20 sefer de aynı şekilde iptal edildi.
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