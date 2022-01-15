Son dakika | THY açıkladı: İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika | Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ekşi, aynı zamanda HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 13:02
Son dakika | THY açıkladı: İç hat uçuşlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Abone Ol google-news

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı zorunluydu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" diye konuştu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler