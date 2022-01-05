Son dakika | Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 16:46

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde, üniversite öğrencilerini taşıyan midübüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybeti, 20 kişi de yaralandı.

Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.