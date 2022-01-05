Son dakika | Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı
Kayseri'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre bir öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde, üniversite öğrencilerini taşıyan midübüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 1 kişi hayatını kaybeti, 20 kişi de yaralandı.
Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin, Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.
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