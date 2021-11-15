Son dakika | Kılıçdaroğlu "Buna sessiz kalmayacağım" deyip harekete geçti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile enerjiye yapılan zamları görüşmeye gideceğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ekonomik kriz döneminde iktidarın zam politikasını eleştirdi.
"Saray, enerjiye %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım." diyen Kılıçdaroğlu, saat 17:00'de Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu devamında, "Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
Saray, enerjiye %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım. Türkiye'nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere saat 17.00'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 15, 2021
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