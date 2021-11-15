Son dakika | Kılıçdaroğlu "Buna sessiz kalmayacağım" deyip harekete geçti

15 Kasım 2021 Pazartesi, 15:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gideceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ekonomik kriz döneminde iktidarın zam politikasını eleştirdi.

"Saray, enerjiye %48 zam yapıp yükü sanayiye yıktı. Buna sessiz kalmayacağım." diyen Kılıçdaroğlu, saat 17:00'de Hisarcıklıoğlu ile görüşeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu devamında, "Açıkça söylüyorum; ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: