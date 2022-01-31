Son dakika | Konya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Konya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 12:38
Son dakika | Konya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı deprem verilerine göre, Konya'nın Kızılören- Meram ilçesinde deprem meydana geldi.

4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, 4.2 büyüklüğünde açıklarken 6,99 km derinlikte gerçekleştirdiğini duyurdu.


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