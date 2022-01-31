Son dakika | Konya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Konya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı deprem verilerine göre, Konya'nın Kızılören- Meram ilçesinde deprem meydana geldi.
4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 31, 2022
KIZILOREN-MERAM (KONYA) https://t.co/iq7jugaPTu
31.01.2022, 12:30:34 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD, 4.2 büyüklüğünde açıklarken 6,99 km derinlikte gerçekleştirdiğini duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 31, 2022
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Meram (Konya)
Tarih-Saat : 31.01.2022, 12:30:35 TSİ
Enlem : 37.8706 N
Boylam : 32.1135 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/IqryjwmfPq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Benzine ve motorine büyük zam!
- Oğuzhan Uğur elektrik faturasına isyan etti
- Cüneyt Arkın: Eşcinsel bir karakteri oynamam
- Konya'da korkutan deprem
- İkinci el otomobil piyasasına dolar darbesi
- Metaverse'te üç erkek, bir kadını taciz etti
- Varlık Fonu Türk Telekom'u mu fonlayacak?
- Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Hande Doğandemir: 'Cardi B kafayı bana taktı'