Son dakika | Elazığ Karakoçan'da deprem
Elazığ Karakoçan'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Elazığ'da deprem olduğunu duyurdu.
Saat 09.06'da merkez üssü Elazığ Karakoçan'a 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,99 olarak ölçüldü
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 31, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Karakoçan (Elazig)
Tarih-Saat : 31.01.2022, 09:06:59 TSİ
Enlem : 39.1291 N
Boylam : 40.0680 E
Derinlik : 6.99 km
Detay : https://t.co/02CNh2H6rv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
- Christian Eriksen, imzaya hazır!
- Dev bankadan Türkiye için enflasyon öngörüsü
- Kredili ödemelerde patlama
- Gülçin Ergül'den duygusal paylaşım
- Aleyna Tilki maruz bırakıldığı tacizi ifşa etti
- İstanbul'da panik yaratan patlama
- Erdoğan, davet etmişti: İsrail basınından çarpıcı iddia
- Beşiktaş'ın genç yıldızından itiraf!
- Borsa İstanbul'da son durum