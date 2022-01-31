Son dakika | Elazığ Karakoçan'da deprem

Elazığ Karakoçan'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ocak 2022 Pazartesi, 09:39
Son dakika | Elazığ Karakoçan'da deprem
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AFAD, Elazığ'da deprem olduğunu duyurdu. 

Saat 09.06'da merkez üssü Elazığ Karakoçan'a 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,99 olarak ölçüldü


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