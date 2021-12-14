Son dakika | KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 20:52
Son dakika | KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, sonuçların açıklandığını “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinde yer alan 'öğrenim / katkı kredisi ve kurs sorgulama' alanından öğrenebilecek.


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