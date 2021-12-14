Son dakika | KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı

14 Aralık 2021 Salı, 20:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, sonuçların açıklandığını “Sevgili genç arkadaşlarım, sabırsızlıkla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı. Herkese hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinde yer alan 'öğrenim / katkı kredisi ve kurs sorgulama' alanından öğrenebilecek.