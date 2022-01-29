Son dakika | Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
Son dakika gelişmesi... Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'de kendisine ait balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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