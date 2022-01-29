Son dakika | Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme

Son dakika gelişmesi... Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltı sayısının 11'e yükseldiği öğrenildi.

DHA
29 Ocak 2022 Cumartesi, 11:12
Son dakika | Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme
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Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy'de kendisine ait balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis, şüphelileri belirledi. İlk olarak 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamında gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


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