Ece Erken'den duygulandıran Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı
Dün Instagram hesabını kapatan Ece Erken, silahlı saldırıcı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.
Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.
Sunucu Ece Erken, eşini kaybetmesinin ardından dün Instagram hesabını bir süre kapatmıştı. Tekrar hesabını açan Ece Erken, eşinin cenaze programını paylaşmıştı.
"Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın Rize Fındıklı'da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii'nde kılınacaktır."
YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Sessizliğini koruyan ünlü sunucudan yeni bir paylaşım daha geldi.
Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na sarıldığı bir fotoğrafı Instagram hesabının story bölümünden paylaştı.
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