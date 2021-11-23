Son dakika | Manisa'daki kazada 8 işçi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.

AA
23 Kasım 2021 Salı, 17:46
Son dakika | Manisa'daki kazada 8 işçi yaralandı
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan İ.Ş (48) idaresindeki 45 J 1304 plakalı midibüs, O.Z (48) yönetimindeki 45 NR 204 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, midibüsteki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla götürüldükleri Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.


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