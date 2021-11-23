Son dakika | Manisa'daki kazada 8 işçi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan İ.Ş (48) idaresindeki 45 J 1304 plakalı midibüs, O.Z (48) yönetimindeki 45 NR 204 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, midibüsteki 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla götürüldükleri Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
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