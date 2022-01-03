ENAG: 12 aylık enflasyon artışı yüzde 82,81 oldu
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19,35 arttı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 19,35 arttı.
ENAG verilerine göre enflasyondaki 12 aylık artış ise yüzde 82,81 olarak kaydedildi.
Verilere göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında, enflasyonda en az aylık artış %1,98 ile ev eşyası, en fazla yükseliş ise %35,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde gerçekleşti.
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