Son dakika | Meteoroloji ve valilikten Ankara için kar uyarısı
Son dakika haberi | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra orta kuvvete kar yağışı beklendiğini bildirdi. Ankara Valiliği ise, kent genelinde kar yağışı beklendiğini ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirttildi.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
''İSTİRHAM EDİYORUZ''
Ankara Valisi Vasip Şahin de bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.
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