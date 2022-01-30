Son dakika | Meteoroloji ve valilikten Ankara için kar uyarısı

30 Ocak 2022 Pazar, 13:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara'da bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirttildi.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra ilimiz genelinde beklenen kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

''İSTİRHAM EDİYORUZ''

Ankara Valisi Vasip Şahin de bu paylaşımı alıntılayarak "Yarın sabah saatlerinde trafiğe çıkacak hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz" dedi.