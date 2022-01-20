Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli dersler kararı
Son dakika | Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli derslerle ilgili hava şartları nedeniyle yeni bir karar aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecini, olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat günü saat 17.00'ye kadar uzattı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için tercih süresinin yarın sona ereceği anımsatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih sürecinin, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda 7 Şubat günü saat 17.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.
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