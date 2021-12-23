Son dakika | Montrö bildirisi yayınlayan amiraller hakkında yeni gelişme

23 Aralık 2021 Perşembe, 17:03

Kamuoyunda "Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiralin yargılanmasına 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca emekli amiraller tarafından 4 Nisan'da hazırlanan ve kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen 'Montrö bildirisi' ile ilgili resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrıldı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrıldı ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'bildiri' soruşturmasını tamamlayarak, 103 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede şüpheliler için TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamında, 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda 'amiraller bildirisi' olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup düzenlenen iddianame Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. İddianame ile 103 şüphelinin 5237 TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamında 'Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir" denilmişti.

103 emekli amiralin Montrö açıklaması üzerine yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianameye itiraz edilmişti. Bazı emekli amirallerin avukatı olan Mustafa Güler, dilekçesinde “Suç işlediği iddia edilen kişiler ise en az 10 yıl önce TSK’dan emekli olmuş ve yaşları 65-80 arasındadır. Dolayısıyla toplum içindeki konumları itibariyle atılı suçu işleyebilecek ve iddia edilen sonuca ulaşabilecek hiçbir güce sahip değillerdir” ifadelerine yer vermişti.