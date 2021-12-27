Son dakika | Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin eşi cezaevinde
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin aranan eşi cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan general Semih Terzi'nin aranan eşi N.T. yakalanarak cezaevine götürüldü.
Ankara'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve aranan darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, bugün emniyete giderek teslim oldu. Terzi, emniyetteki işlemlerin ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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