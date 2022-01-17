Son dakika | Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi

17 Ocak 2022 Pazartesi, 16:00

Yargıtay'ın bozduğu Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Ana Davası'nın birleştirilmesinin ardından Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu toplam 52 sanıklı davanın üçüncü duruşması yapılıyor.

Duruşmada savcı Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam talebinde bulundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğu ile alınan kararla 1539 gündür tutuklu olan Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi..

Duruşmanın 21 Şubat 2022 gününe ertelendi.

OSMAN KAVALA DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirme sonrasında görülen üçüncü duruşma büyük duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Can Atalay, Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada CHP Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra izleyici olarak yer aldı.

Ayrıca Fransa, İtalya ve Belçika Başkonsolosu, Avrupa Birliği Elçi müsteşarı ABD ve Norveç konsolosluk temsilcilikleri, Hollanda'dan bir milletvekili ve İsveç Konsolosu da duruşmayı takip etti.