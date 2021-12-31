Osman Kavala'dan Çetin Doğan’a yanıt: Duyarlılığı beni duygulandırdı, moral verdi

31 Aralık 2021 Cuma, 15:35

28 Şubat davasından ikinci kez tutuklanan emekli Orgeneral Çetin Doğan, avukatları aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj gönderdiği mesajında, AİHM'in kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala için “Demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde bugün (31 Aralık 2021) beşinci kez yeni yıla girecek olan Kavala, Çetin Doğan’a yanıt verdi. Kavala, 28 Şubat davası kapsamında 81 yaşında tutuklanan Çetin Doğan için, “Sayın Çetin Doğan’ın tutukluluğumla ilgili duyarlılığı beni duygulandırdı, bana moral verdi… Maruz kaldıkları eziyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.

T24'ün haberine göre Kavala’nın, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği açıklama şöyle:

“Avukatları aracılığıyla mesaj gönderen Sayın Çetin Doğan’ın tutukluluğumla ilgili duyarlılığı beni duygulandırdı, bana moral verdi. 28 Şubat dönemindeki antidemokratik müdahaleler ve uygulamaları eleştirmiştim. Ancak yaşananın bir askeri darbe ya da darbe teşebbüsü olmadığı açıktır. Sahte delillere dayanan Balyoz Davası çöktükten sonra Sayın Doğan ve arkadaşlarının darbeye teşebbüs suçundan mahkûm edilmiş olmaları kabul edilemez; bu, yargının siyasi amaçlar için araç olarak kullanılmasına bir örnektir. Maruz kaldıkları eziyetin bir an önce sona erdirilmesi gerekir. Delil olmayan delillerle suçla ilişkilendirilen insanlar özgürlüklerine kavuşturulmadığı sürece hukuk güvenliğinden, özgür yaşama hakkından söz edilemeyeceğine inanıyorum. Yeni yılın ülkemizi adalete yaklaştırmasını diliyorum.”

“TÜRKİYE’NİN AYDINLIK İNSANI OSMAN KAVALA”

Çetin Doğan, 24 Aralık 2021’de avukatları aracılğıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben burada kendimi bir nöbette hissediyorum. Halkımızın, aydınların, yurtsever insanların mektuplarını, mesajlarını alıyorum. Bunlar bana güç veriyor ve direncimi arttırıyor. Dilerim “geliyor, gelecek olan” özdeyişi gerçekleşir; yurdumuz ve yurdumuzun güzel insanları esenliğe ve aydınlık yarınlara kavuşur. Aydınlık yarınlara çıkış yolunu bulur. Esasen ülkemin insanlarının hala uğradıkları haksızlık, hukuksuzluklar bana kendi sıkıntılarımı ikinci plana attırdı. Bugün 1514 gündür demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum. Kendine öteden beri duyduğum sevgi ve saygının şahsımla ilgili özel bir nedeni de var. Ben ve silah arkadaşlarım Balyoz Kumpasında tutuklu kaldığımız dönemde sevgili kızım Pınar Doğan Rodrik ve eşi Dani’nin TSK’ye karşı kurulan komplonun somut delillerini açıklamak için Türkiye’ye geldiklerinde, kendilerine bu imkanı veren tek iş insanı ve yılmaz insan hakları savunucusu Osman Kavala olmuştur. Kendilerine bu imkanı sağladığı için müteşekkirim. Umarın en kısa zamanda kendisi sevdiklerine kavuşur. Bu vesileyle bütün dostlarımın, arkadaşlarımın, yurtsever insanların yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."



