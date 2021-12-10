Son dakika | Reina katliamının zanlısı yakalandı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da Reina'ya terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

AA
10 Aralık 2021 Cuma, 16:41
Son dakika | Reina katliamının zanlısı yakalandı
Abone Ol google-news

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu zanlı M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de Reiana'da 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler