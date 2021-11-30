Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı
Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından koronavirüs haritasını paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında, "13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" ifadelerini kullandı.
13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
Bakan Koca, "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin." dedi.
13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin. pic.twitter.com/pqmIshpFjA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
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