Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 19:44

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?"

Türkiye'nin 10 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: