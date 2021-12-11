Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

11 Aralık 2021 Cumartesi, 19:32

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA VE CAN KAYBINDA ARTIŞ!

Bakanlığın 10 Aralık verilerine göre, dün 347 bin 232 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 561 vaka tespit edilirken, 176 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşandı ve 19 bini geçti. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 191 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerine yer verdi.

Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada! pic.twitter.com/Z5Q2AQOV9D — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2021

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 11 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: