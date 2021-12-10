Covid-19 vakaları nedeniyle Tottenham'ın lig maçı da ertelendi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa temsilcisi Rennes ile olan maçı ertelenen Tottenham'ın bu sefer de Premier Lig maçı ertelendi.
Futbolcular ve teknik ekipte artan Covid-19 vakaları nedeniyle Tottenham'ın bu hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı ertelendi.
İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamada, 12 Aralık Pazar günü Tottenham'ın deplasmanda Brighton & Hove Albion ile oynaması planlanan maçın, konuk ekipte artan Covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihte yapılacağı belirtildi.
Tottenham'ın, aynı gerekçeyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fransa temsilcisi Rennes ile oynaması gereken maç da ileri bir tarihe ertelenmişti.
İngiltere temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, hafta içi yaptığı açıklamada, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söylemişti.
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