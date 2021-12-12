Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 648 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 182 kişi hayatını kaybetti.
FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.
Türkiye'nin 12 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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