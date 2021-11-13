Son Dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2021 Cumartesi, 19:27
Son Dakika | Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 426 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 583 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"İkinci doz aşı oranı yüzde 65'ten düşük dokuz ilimiz kaldı: Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı. Sadece karar verilmesi aşı hizmeti almak için yeterlidir. Ekiplerimizle her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Yeter ki aşılanma oranımızı yükseltelim."

AŞILAMADA ÖNDE GİDEN İLLER

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.


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