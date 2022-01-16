Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre test sayısı 364 bin 426 olurken vaka sayısı ise 54 bin 100 oldu. Bir önceki gün ise 384 bin 263 test yapılmış, 63 bin 967 vaka tespit edilmişti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 16 Ocak Salı gününün verilerine göre, 364 bin 426 test yapıldı.
YENİ VAKA VE TEST SAYISINDA DÜŞÜŞ
Güncel verilere göre, 54 bin 100 yeni vaka tespit edilirken 136 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 68 bin 895 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" dedi.
Türkiye'nin 16 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
15 OCAK VERİLERİ
15 Ocak verilerine göre, dün 384 bin 263 test yapılmıştı. Dün, 63 bin 967 vaka tespit edilirken, 177 kişi hayatını kaybetmiş ve 52 bin 16 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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