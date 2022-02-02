Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 19:22

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 457 bin 885 Covid-19 testi yapıldı, 110 bin 682 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. VAKA VE CAN KAYBINDA YİNE REKOR ARTIŞ! Bakanlığın 1 Şubat verilerine göre, dün 452 bin 173 test yapılmıştı. Dün, 102 bin 601 vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında rekor bir artış yaşandı ve ve 110 bini geçti. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 217 yurttaş yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" ifadelerine yer verdi.

İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız. pic.twitter.com/fypo6RZuZW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 2, 2022

Türkiye'nin 2 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: