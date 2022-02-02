Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Vaka ve can kaybında rekor artış yaşandı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA VE CAN KAYBINDA YİNE REKOR ARTIŞ!
BAKAN KOCA'DA UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız" ifadelerine yer verdi.
İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız. pic.twitter.com/fypo6RZuZW— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 2, 2022
Türkiye'nin 2 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarihi uçuşun detayları açıklandı
- Erdoğan'a çok sert ‘Akkuyu’ tepkisi
- Yurttaştan Erdoğan’a 'yüzük' göndermesi
- Can Yılmaz önce faturalara isyan etti, sonra sildi
- Vaka sayısı yeni bir rekor kırdı, can kaybı 210'u geçti!
- 'Sizin Çağlayan’da dolaştırdığınız yargıçlar değil!'
- Koca'dan Bilim Kurulu sonrası 5 maddelik açıklama
- Eşini çekiçle öldüren zanlı tutuklandı
- Tarihi uçuş yapıldı: Uçak İstanbul Havalimanı'na indi
- Rizespor'dan Galatasaray'a 'Gedson' göndermesi!