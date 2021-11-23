Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 23 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 23 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 412 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız” dedi.
Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız. pic.twitter.com/RaHbiTwSfF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2021
Türkiye'nin 23 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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