Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında düne göre rekor seviyede artış yaşandı.”
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 27 Ocak verilerine göre, 424 bin 164 test yapıldı.
Son 24 saatte, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Bugün 83 bin 225 kişi de sağlığına kavuşurken covid-19 nedeniyle bugün 174 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BU HAVADA AŞI? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” dedi.
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