Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 28 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 28 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2021 Pazar, 19:20
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 28 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Son 24 saatte, 21 bin 655 yeni vaka tespit edildi. 20 bin 7 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 213 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın” dedi.

Türkiye'nin 28 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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