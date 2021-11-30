Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca "Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın açıkladığı 29 Kasım Pazartesi gününe ait verilere göre, 24 bin 317 vaka tespit edilirken 189 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşandı ve 25 bini geçti. Yine can kaybında da artış yaşanarak 207 yurttaş yaşamını yitirdi.
KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun” dedi.
Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun. pic.twitter.com/2gogGfLEg2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
Türkiye'nin 30 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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