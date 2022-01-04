Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 17:06
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 4 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 382 bin 888 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi.

REKOR ARTIŞ: 55 BİNE DAYANDI

Bakanlığın açıkladığı 3 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 44 bin 869 vaka tespit edilmiş ve 160 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve sayı 55 bine dayandı!

BAKAN KOCA'DAN 'İSTANBUL' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır" ifadelerine yer verdi. 

Türkiye'nin 4 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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