Covid-19'da artış durdurulamıyor, bu sefer kutuplar

04 Ocak 2022 Salı, 16:47

Belçika televizyon kanalı RTL'nin Pazar günü bildirdiğine göre, Prenses Elisabeth İstasyonu'ndaki personeller, hepsinin çift doz aşı olmasına rağmen virüse yakalandı ve karantinaya alındı.

Araştırma istasyonundaki çalışma durdurulurken, meteorlar üzerine yeni bilimsel görev de iptal edildi.

Antarktika istasyonundaki ilk COVID-19 vakası, yeni bir grup bilim insanının gelmesinden bir hafta sonra 14 Aralık'ta tespit edildi. Kısa bir süre sonra iki yeni vaka daha ortaya çıktı.

İZOLASYONA RAĞMEN YAYILDI

Enfekte olan üç kişi 23 Aralık'ta araştırma istasyonundan izole edilip tahliye edilmesine rağmen, virüs yayılmaya devam etti.

Toplamda, istasyonun 30 kişilik personelinin üçte ikisi enfekte oldu ve hafif semptomları olsa bile kendilerini tecrit etmek zorunda kaldı. Çalışmaların devam edilmesi için virüsün ortadan kalkması beklenirken, en az 12 Ocak'a kadar hiç kimsenin istasyona girmesine izin verilmiyor.