Son dakika | Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
Son dakika | Sancaktepe'deki bir atık yönetim merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesinde, Sancaktepe Belediyesi'ne iş yapan taşeron firmaya ait merkezde elektrikten kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü.
Merkezin müdürü Veysel Kara, yangının elektrik kontağından çıktığını ve sadece maddi hasar meydana geldiğini ifade etti.
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