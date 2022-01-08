Son dakika | Şanlıurfa'da 3 asker şehit oldu!
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa Akçakale'de teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” açıklamasını yaptı.
MSB, Akçakale-Şanlıurfa hudut hattında, El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
- Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P. Tğm. Murat Alyakut, P. Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve P. Onb. Enes Koç şehit olmuştur.
- Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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