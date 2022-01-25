Son dakika | THY'nin uçuşları gece yarısına kadar durduruldu
Son dakika | THY , İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.
THY'den yapılan son açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşların saat 24:00'e kadar durdurulduğu belirtildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıklamasında "İstanbul Havalimanında pistleri ve operasyon alanlarını kardan temizlemek için yoğun çalışma devam etmektedir. Saat 13.00 den sonra Havalimanı uçuş faaliyetlerine başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece 00:00'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
Üstün'ün açıklaması şöyle:
İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.
İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 25, 2022
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