Son dakika | TOBB'dan acil önlem çağrısı

17 Aralık 2021 Cuma, 15:32

Artan yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Dolar gün içindeki 17.14 zirvesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu acil önlem çağırısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" dedi.

Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor.



Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) December 17, 2021



