Son dakika | TOBB'dan acil önlem çağrısı

Son dakika | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, piyasalardaki sert dalgalanmaların ardından acil önlem çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 15:32
Son dakika | TOBB'dan acil önlem çağrısı
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Artan yüksek enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Dolar gün içindeki 17.14 zirvesinin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu acil önlem çağırısında bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" dedi.



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