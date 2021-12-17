Son dakika | Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu
Son dakika | Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine talip oldu.
Türkiye Varlık Fonu, azınlık paya sahip olduğu Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 55'ini temsil eden paylarını satın almak amacıyla LYY Telekomünikasyon AŞ ile görüşmelere başladığını duyurdu.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6.68’i Türkiye Varlık Fonu'ndaydı.
Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini Aralık 2018'de borcu karşılığında devralmıştı.
Bankalar Eylül 2019'da paylarını satmaya karar vermişti.
Türk Telekom hisselerini satışa çıkaran bankalar, şirketin yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın LYY'nin ticaret unvanını LYY Telekomünikasyon olarak değiştirdi.
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