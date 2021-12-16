Varlık Fonu ile Abu Dabi Liman Şirketi arasında atılan imzaya dikkat çekildi

16 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Katarlılara devredilen Antalya Limanı’nın sözleşme süresini 2047 yılına kadar uzatan maddenin de içerisinde bulunduğu torba teklif bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tekonoloji Komisyonu’nda görüşülecek. Komisyon üyesi CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan mutabakata işaret ederek “Önce yandaşların elindeki limanların süreleri uzatılacak, sonra da BAE’ye devredilecek. Giderayak Türkiye’yi Körfez sermayesinin sömürgesi yapacaklar” dedi.

CHP’li Budak, daha önce TBMM Genel Kurulu’nda tepkiler nedeniyle geri çekilen maddenin, aralarında Antalya, Mersin, İskenderun gibi Türkiye’nin en önemli limanlarının bulunduğu 20’den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz biçimde 10 ile 19 yıl arasında uzatılmasını sağlayacayacağını anımsattı. En erken 2027’de bitecek olan limanların işletme sürelerinin bugünden uzatılmak istenmesinin arkasında farklı hesapların olduğunu vurgulayan Budak, “25 Kasım’da Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye ziyareti esnasında Türkiye Varlık Fonu ve Abu Dabi Liman Şirketi arasında liman ve lojistik yatırımlarını öngören bir mutabakat muhtırası imzalandı. Yandaşların elindeki limanların işletme süreleri ihalesiz bir biçimde önce uzatılacak, sonra da BAE’ye devredilecek. Giderayak Türkiye’yi Körfez sermayesinin sömürgesi haline getirecekler” değerlendirmesini yaptı.

"25 ÜZERİ VERİMSİZ"

Geçen yıl Katarlılara devredilen ve sözleşmesi 2028’de dolacak Antalya Limanı’nın işletme süresinin de 2047’ye kadar ihalesiz uzatılacağına dikkat çeken Budak, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın yayımladığı raporlara göre, limanların işletme devirleri için ideal süre 20 ile 25 yıl arası. 20 yıldan kısa süreli yapılan sözleşmeler yatırımcıların kâr elde etmesini engelliyor. 25 yıldan uzun süreli sözleşmeler ise işletmecilerin gerekli yatırımları yapmakta yavaş kalmalarına neden oluyor. Limanların bazıları 1997’de 30 yıllığına özelleştirilmiş, işletmeci şirketler yatırımları yapmamışlar. Şimdi yatırım yapmak için ek süre talep ediyorlar. Bu gerekçenin elle tutulur hiçbir yanı yok. 25 yıldan uzun liman özelleştirmeleri verimli değil.”

"49 YILIN AMACI BAŞKA"

Budak, dünyada bu kadar uzun süre liman işletme hakkı devreden ülke olmadığını söyledi. İsrail’in en büyük ikinci limanı Hayfa Limanı’nı Çin’in 25 yıl işleteceğini dile getiren Budak, “Brezilya yeni iki limanını bugünlerde 25 yıllığına özelleştirmek için ihale açtı. İktidarın sözleşme sürelerini 49 yıla çıkarmak istemesinin arkasında başka amaçlar var” diye konuştu. Budak, limanların iktidar için gelir kapısı olarak görüldüğünü belirterek “Kendi iktidarlarını kurtarmak için ülkenin geleceğine ipotek koymakta ısrar ediyorlar” diye konuştu.