Son dakika | Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması

26 Kasım 2021 Cuma, 21:26

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, koronavirüsün çok sayıda mutasyona uğramış "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı. "Süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.

TÜRKİYE'DEN 5 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMASI

Türkiye de yeni varyant sebebiyle bazı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdi.

Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu:

"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."