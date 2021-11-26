Son dakika | Türkiye'den 5 ülkeye seyahat kısıtlaması
Son dakika | Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, koronavirüsün çok sayıda mutasyona uğramış "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı. "Süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu belirtiliyor.
Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.
TÜRKİYE'DEN 5 ÜLKEYE SEYAHAT KISITLAMASI
Türkiye de yeni varyant sebebiyle bazı ülkelere seyahat kısıtlaması getirdi.
Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu:
"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."
TEDBİR: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 26, 2021
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