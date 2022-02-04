Son Dakika | Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
Son Dakika | İstanbul Ümraniye'de bulunan T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı.
Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
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