Son Dakika | Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın

04 Şubat 2022 Cuma, 18:05

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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