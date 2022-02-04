Bakan Pakdemirli: 'Bakanlığımız, orman yangınlarına etkili müdahale edilmesi yönünde her türlü tedbiri almaktadır'

04 Şubat 2022 Cuma, 11:19

Türkiye’nin birçok ilinde geçen yaz aylarında çıkan orman yangınları günlerce sürmüş; yangınlarda tahminen 1 milyar 780 milyon metrekare ormanlık alan kül olmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yangınlar sürerken TBMM’ye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yangınları söndürmek için alınan önlemleri sormuştu.

"ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE ETKİLİ MÜDAHALE EDİLMESİ YÖNÜNDE HÜR TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTADIR"

Bakan Pakdemirli, Tanrıkulu’nun önergesine yanıt verdi. Pakdemirli, yanıtında, Bakanlığın dünyadaki yangın söndürme teknolojilerini yakından takip ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bakanlığımız, orman yangınlarıyla mücadelede erken tespit ve erken, etkili müdahale edilmesi yönünde hür türlü tedbiri almaktadır. 28 Temmuz günü Antalya ili Manavgat ilçemizde yangının başladığı zamanda rüzgar hızı 70 kilometreyi bulurken nem yüzde 10’un altına düşmüş, hava sıcaklığı 40 dereciyi aşmıştı. Böyle olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü ve yangının afet boyutlarına ulaştığı bir süreçte birçok devlet, bu tür yangınlara müdahale bile etmemektedir.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisi ile dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal afetlere maruz kalınması kaçınılmazdır. Orman yangınları da tüm dünyada doğal afet olarak kabul edilmektedir. Bu süreçte daha az karar görmek için yangınların önlenmesine ve erken tespitine yönelik çalışmalar artırılacak, müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ülkemiz, bizimle beraber orman ve iklim yapısına sahip ülkeler ile devamlı iletişim halindedir. Bu ülkelerdeki gelişmeler takip edilmektedir. Gerekli iş birliği çalışmaları artırılmaktadır”