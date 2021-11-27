Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Zerrin Özer’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zerrin Özer’in günlük kullandığı antidepresan ilacından 15 adet kullanarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
DHA'nın aktardığına göre geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın vefatıyla sarsılan sanatçının köpeğinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdiği ifade edildi. Özer'e sakinleştirici verildiği ve ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtildi.
Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Özer'in, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
İHA: 15 ADET ANTİDEPRESAN İLACI KULLANARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
İHA'nın aktardığı habere göre Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki Özer’in intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı ifade edildi.
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