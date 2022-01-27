Son dakika | İstanbul Valiliği açıkladı: Motokuryelerin yasağı kalkıyor
Son dakika | İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle getirilen motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sona ereceği tarihi açıkladı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasaklamıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da devam eden motosikletli kurye yasağının kalkacağını açıkladı.
Vali Yerlikaya, "Yarın saat 08.00’den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir" dedi.
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