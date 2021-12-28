Son dakika | Varşova Büyükelçiliği'ne saldırı
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kotkeyli saldırı düzenlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da Rakowiecka Sokakta bulunan Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi.
3 MOLOTOF ATILDI
13.40'ta saldırgan, büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 molotof kokteyli attı. Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.
Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleri ile iz süren Varşova polisi, elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre saldırıda kimse yaralanmazken, saldırganın ise 30 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi.
Kimliği açıklanmayan saldırganın Varşova Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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