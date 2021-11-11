Kobani davasında yeni gelişme: HSK'ye şikayet edildiler
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kobani davası sanıklarının avukatları, Kobani davasına bakan mahkeme heyetinin görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle HSK'ye başvurdu.
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kobani davası sanıklarının avukatları, Kobani davasına bakan mahkeme heyetinin görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurdu. Avukat Kenan Maçoğlu, “Mahkeme bütün taleplerimizi reddetti ve dava halen avukatsız ve sanıksız devam ediyor. Bunlar görevi kötüye kullanmak anlamına geliyor. O yüzden HSK’ya başvuruda bulunduk” dedi.
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kobani davası sanıklarının avukatları, Kobani davasına bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyetini Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet etti.
Şikayet dilekçesini HSK’ye veren avukatlar adına açıklama yapan Kenan Maçoğlu, şunları söyledi:
“Kobani dosyasına bakan Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne HSK müdahale etti. Mahkeme başkanı görevden alındı, heyete yeni bir üye atandı. Bununla yeni bir tutum geliştirilmeye başlandı. 2 aylık, 3 aylık duruşma periyotlarına müdahale edildi. Hızlı bir şekilde davayı sonlandırma amaçları bariz bir şekilde görülüyor. Bunu protesto ettik, duruşmaya katılmama mazeretlerimizi sunduk. Mahkeme bütün taleplerimizi reddetti ve dava halen avukatsız ve sanıksız devam ediyor. Bunlar görevi kötüye kullanmak anlamına geliyor. o yüzden HSK’ya başvuruda bulunduk. Diğer illerde bulunan avukat arkadaşlarımız da aynı başvurularda bulunuyor.”
Hukuki olarak mahkemenin avukatsız ve sanıksız duruşmayı sürdürmesi mümkün değil, mahkemenin bu tutumdan vaz geçmesini bekliyoruz. Karar verecekse bizsiz karar verir ve o da suç anlamına gelir. Sağlıklı bir mahkeme sürdürülmesini, mahkemenin sanıklara işkenceye dönüşmeyecek şekilde duruşma periyotlarını belirlemesini istiyoruz.”
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