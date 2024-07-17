Son Dakika… 1 Mayıs tutuklularının tamamına tahliye!

Son dakika haberi… 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan ve 72 gündür tutuklu yargılanan 25 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 21:13
Son Dakika… 1 Mayıs tutuklularının tamamına tahliye!
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1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim'e yürüyenlere yönelik yapılan baskınlarda gözaltına alınan 25'i tutuklu 30 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. 

Duruşmada, tutukluların hepsi tahliye edildi.


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