Son dakika: 11 ilin emniyet müdürü değişti

12 Ağustos 2022 Cuma, 03:20

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verilerek merkeze çekildi.

Karara göre, Orhan Çevik Antalya İl Emniyet Müdürü, Fatih Kaya Diyarbakır İl Emniyet Müdürü, Recep Güzelyazıcı Giresun İl Emniyet Müdürü, Kadir Yırtar Karabük İl Emniyet Müdürü, Kayhan Ay Kastamonu İl Emniyet Müdürü, Hakan Sıralı Kütahya İl Emniyet Müdürü, Ali Loğoğlu Nevşehir İl Emniyet Müdürü, Hakan Yıldırımoğlu Siirt İl Emniyet Müdürü, Tarıkhan Çetiner Sinop İl Emniyet Müdürü, Selçuk Doğuş Sakarya İl Emniyet Müdürü, Mehmet Murat Ulucan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

BİRÇOK KAYMAKAN VE VALİ YARDIMCILARI DEĞİŞTİ

Yayımlanan karara göre 100’den fazla kaymakamın ve birçok ilin vali yardımcılarının yerleri değiştirildi.