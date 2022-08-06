Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Son dakika gelişmesi.... Son dönemlerin en kapsamlı Atama Kararnamesi bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aralarında bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar yapılırken bazı görevden almalar da gerçekleştirildi. İşte o atamalar ve görevden almalar...
Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı atamalar ve görevden almalar şu şekilde:
-Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine Onur Utku Sevim, Yılmaz Genç, Sefa Çınar, Barış İntepe ve Sinan Dursun atandı.
-Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği'ne Hasan Turan Karatepe atandı.
-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Filiz Kayacı Boz atandı.
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Özgür Ünver atandı.
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliklerine Emrah Kürşat Çakır, Mehmet Asalıoğlu, Muhammed Raşid Karaman, Münevver Yıldız, Nazlı Hilal Dükünlü, Okan Karagülle, Özhe Ayhan Çulha, Reşat Akyüz atandı.
-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliği'ne Rıza Kaya atandı.
-Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Mithat Yüksel atandı.
-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne Vedat Yanık atandı.
-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Kazım Özgür atandı.
-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Veli Altundağ atandı.
-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Selçuk Taşkıran atandı.
-Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı'na Ali Serkan Erdoğan atandı.
-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılarına Enes Engin, Fatih Şen, Halil Gümüş, Murat Kerim Erdüzen, Sedat Akmeşe, Samet Tecimen atandı.
-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği'ne Maksut Küçük atandı.
-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Mehmet Bal atandı.
-Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Mehmet Mazak atandı.
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Hande Merçan Aygen atandı.
-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişliği'ne Muhammed Vahit Özkan atandı.
-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Pezük atandı.
TCDD'YE YENİ ATAMA
-TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Yalçın atandı.
-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mustafa Bankaoğlu atandı.
7 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI
-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ görevden alındı.
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sabri Akdeniz Sarı görevden alındı.
-Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır görevden alındı.
-Kültür ve Turizm Bakanlığı Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay görevden alındı.
-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş görevden alındı.
-Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen görevden alındı.
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