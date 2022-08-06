Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:01

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı atamalar ve görevden almalar şu şekilde:

-Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine Onur Utku Sevim, Yılmaz Genç, Sefa Çınar, Barış İntepe ve Sinan Dursun atandı.

-Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliği'ne Hasan Turan Karatepe atandı.

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Filiz Kayacı Boz atandı.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Özgür Ünver atandı.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişliklerine Emrah Kürşat Çakır, Mehmet Asalıoğlu, Muhammed Raşid Karaman, Münevver Yıldız, Nazlı Hilal Dükünlü, Okan Karagülle, Özhe Ayhan Çulha, Reşat Akyüz atandı.

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliği'ne Rıza Kaya atandı.

-Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Mithat Yüksel atandı.

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne Vedat Yanık atandı.

-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Kazım Özgür atandı.

-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Veli Altundağ atandı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na Murat Selçuk Taşkıran atandı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı'na Ali Serkan Erdoğan atandı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılarına Enes Engin, Fatih Şen, Halil Gümüş, Murat Kerim Erdüzen, Sedat Akmeşe, Samet Tecimen atandı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği'ne Maksut Küçük atandı.

-Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Fatih Mehmet Bal atandı.

-Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Mehmet Mazak atandı.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Hande Merçan Aygen atandı.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişliği'ne Muhammed Vahit Özkan atandı.

-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hasan Pezük atandı.

TCDD'YE YENİ ATAMA

-TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ufuk Yalçın atandı.

-Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mustafa Bankaoğlu atandı.

7 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ görevden alındı.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sabri Akdeniz Sarı görevden alındı.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır görevden alındı.

-Kültür ve Turizm Bakanlığı Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay görevden alındı.

-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş görevden alındı.

-Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen görevden alındı.