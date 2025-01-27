Son dakika... 12 katlı otel inşaatında yangın: 4 işçi kurtarıldı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor. İnşaatta mahsur kalan 4 işçi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Son dakika... 12 katlı otel inşaatında yangın: 4 işçi kurtarıldı!
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AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:26

Cikcilli Mahallesi'ndeki yapımı devam eden 12 katlı otelin ilk katında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi.

Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: 4 İŞÇİ DE KURTARILDI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mahsur kalan 4 işçinin kurtarıldığını bildirdi.


Etiketler: #Son dakika #Yangın #Otel #inşaat

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