Meclis'e sunulan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811'e ulaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 27'nci dönem boyunca ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811 oldu.

DHA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 18:43
Meclis'e sunulan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811'e ulaştı
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TBMM'ye 27'nci dönemde ulaşan dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı.

Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona, 1811 fezleke havale edildi. 1811 dosyadan; 1320'si HDP, 288'i CHP, 89'u DBP, 35'i TİP, 20'si AKP, 19'u İyi Parti, 9'u MHP ve geriye kalan 31 dosya diğer partiler ile bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinden oluştu.

Halen görüşülmeyi bekleyen fezlekelerden 28'inci dönemde milletvekili seçilmeyenlerin dosyaları, ilgili savcılıklara verilecek.


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