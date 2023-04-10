Meclis'e sunulan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811'e ulaştı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 27'nci dönem boyunca ulaşan dokunulmazlık dosyası sayısı 1811 oldu.
TBMM'ye 27'nci dönemde ulaşan dokunulmazlık dosyaları rekor sayıya ulaştı.
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan karma komisyona, 1811 fezleke havale edildi. 1811 dosyadan; 1320'si HDP, 288'i CHP, 89'u DBP, 35'i TİP, 20'si AKP, 19'u İyi Parti, 9'u MHP ve geriye kalan 31 dosya diğer partiler ile bağımsız milletvekillerinin dokunulmazlık fezlekelerinden oluştu.
Halen görüşülmeyi bekleyen fezlekelerden 28'inci dönemde milletvekili seçilmeyenlerin dosyaları, ilgili savcılıklara verilecek.
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